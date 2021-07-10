Tekstilde bayram öncesi yoğun mesai

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tekstilciler de yoğun mesai devam ediyor. Esnaf, bayrama stoklu ürünler ve yeni ürünler ile girdiklerini belirtirken, geçtiğimiz yıl ki bayrama göre ise işlerde yüzde 40’lık bir artış olduğunu söylediler.

Her sene bayram öncesinde yoğun mesai harcayan tekstilciler, bu senede müşterilerinden gelecek olan taleplerine karşılık veriyor. Merter Tekstil Merkezi bayram öncesi tüm stokları ile bayrama hazır. Esnaf, kısıtlamalardan sonra işlerde artış olduğunu belirtirken, geçtiğimiz yıl ki bayramlara göre ise de işlerde yüzde 40 artış olduğunu ifade etti.

“İşlerde yüzde 40’lık bir artış var”

Kurban Bayramı öncesi işlerin iyi gittiğini belirten tekstilci Fatih Hürkan, “Sezon sonunun bayrama denk gelmesiyle bizlere artı bir avantaj oldu. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla geçtiğimiz bayrama göre işlerde yüzde 40’lık bir artış var. Bayram öncesi geçtiğimiz sene satamadığımız stoklu mallarımızı satıyoruz. Ayrıca sipariş alarak da çalışıyoruz. Merter Tekstil Merkezi altın dönemini yaşıyor diyebiliriz. İhracat ağırlıklı çalışıyoruz. Genelde ise Balkan, Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Geçtiğimiz yıl ki bayrama göre işler daha iyi”

Bayram hareketliliğinin devam ettiğini ifade eden tekstilci Mücahit Turan ise, “Yaklaşık iki üç hafta önce Arap, Balkan ve Avrupa müşterilerimiz alışverişlerini yapıp yazlık sezonlarını tamamladılar. Şu an ise iç piyasaya hizmet ediyoruz. Bayram öncesi istediğimiz hızı aldığımızı düşünüyorum. Bayrama stoklu ürünlerimiz ile girdik. Bunların yanında yeni ürünlerde çıkarmaya devam ettik. Geçtiğimiz yıl ki bayrama göre işler daha iyi. Çünkü özellikle iç piyasa müşterilerimiz salgından dolayı korkuyorlardı. Bu sene yüzde verecek olursak da işlerde yüzde 60 artış var" ifadelerini kullandı.