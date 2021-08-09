Temmuz’da en yüksek reel getiri DİBS’de oldu

Temmuz ayında en yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,11 oranında DİBS’de gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı temmuz ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,11 oranında DİBS’de gerçekleşti. Ancak, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,54 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Amerikan doları yüzde 2,43, külçe altın yüzde 4,17, Euro yüzde 4,17 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,75 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,52, Amerikan doları yüzde 1,80, külçe altın yüzde 3,55, Euro yüzde 3,55 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,53 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,14 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,42 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,40 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri euroda gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,34 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,25 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 13,36, külçe altın yüzde 14,86, BIST 100 endeksi yüzde 19,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 25,53 ve DİBS yüzde 29,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 5,56 ve külçe altın yüzde 3,72 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 9,27 ve DİBS yüzde 14,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.