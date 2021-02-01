THY’den 99 dolara bilet kampanyası

Türk Hava Yolları ile Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları ile Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş kampanyası başlattı. THY, İstanbul’dan; Balkanlar’da Kişinev 99; Bükreş, Cluj, Zagreb 109; Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine 119; Belgrad 129, Podgorica 139 dolardan, Ukrayna’da Kharkiv, Lviv, Zaporijya 99; Kherson 119; Kiev 159; Odessa 169 dolardan başlayan fiyatlara gidiş-dönüş her şey dahil uçuş olanağı sağlıyor.

Türk Hava Yolları ile seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar’ın Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp şehirlerine vizesiz; Ukrayna ve Moldova’ya ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 1 Şubat 2021 - 14 Şubat 2021 tarihleri arasında satın almaları halinde, seyahatlerini 11 Şubat 2021 - 13 Haziran 2021 tarih aralığında gerçekleştirebilecek.