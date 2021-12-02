Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. 33,4 ‘lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer bugüne kadarki en büyük aylık ihracatımızdır."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. 33,4 ‘lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer bugüne kadarki en büyük aylık ihracatımızdır."