banner4556

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. 33,4 ‘lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer bugüne kadarki en büyük aylık ihracatımızdır."

banner4336

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. 33,4 ‘lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer bugüne kadarki en büyük aylık ihracatımızdır."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. 33,4 ‘lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer bugüne kadarki en büyük aylık ihracatımızdır."
banner3909
banner4558

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. 33,4 ‘lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer bugüne kadarki en büyük aylık ihracatımızdır."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kuveyt Türk, ‘Ferah’ çalışma modeli ile sürekli...
Kuveyt Türk, ‘Ferah’ çalışma modeli ile sürekli...
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4321

banner3841