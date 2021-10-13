TİM Başkanı Gülle: “Azerbaycan’la geleceğimiz de kaderimiz de bir”

TİM Başkanı İsmail Gülle “Pandemi döneminde de durmadan çalıştık. 19 aylık dönemde toplamda 72 ülkeye 94 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Tarih, dil, din, kültür birliği yaptığımız Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle tıpkı geçmişimiz gibi geleceğimiz de kaderimiz de bir. İşte bu yüzden 19 ay sonra ilk fiziki heyetimizi dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a gerçekleştirmek bizler için ayrı bir önem taşıyor” dedi.

Ekonominin ve ticaret diplomasininin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, koronavirüs pandemesine rağmen her ay üst üste rekorlar kırarak tarihî başarılara imza atıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bir yandan pandemi döneminde katılımcı firmalara yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak, ihracat rakamlarını artıracak Sanal Ticaret Heyeti programlarına devam ederken diğer yandan normalleşme döneminde fiziki ticaret heyetlerine de başladı.

TİM, bu kapsamda ilk fiziki ticaret heyetini 19 ay sonra kardeş ülke Azerbaycan’a düzenledi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonuyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yönelik 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ticaret heyetine TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan başkanlık etti. Yoğun ilgi gören temaslarda 155 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

“Azerbaycan’la her alanda iş birliğimizi artırmalıyız”

Azerbaycan’a gerçekleştirilen ticaret heyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Pandemide durmadan çalıştık. 19 aylık dönemde toplamda 72 ülkeye 94 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik ama fiziki olarak bir araya geldiğimiz etkinliklerin anlamı bir başka. Tarih, dil, din, kültür birliği yaptığımız Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimizle tıpkı geçmişimiz gibi geleceğimiz de kaderimiz de bir. İşte bu yüzden 19 ay sonra ilk fiziki heyetimizi dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a gerçekleştirdik. İki devlet, tek millet düsturuyla neredeyse 100 yıldır, her geçen gün daha da büyüyen bir kardeşlik bilinciyle bugünlere geldik. Birlik ve beraberlik ruhumuzu, her alanda geliştirmeli ve iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Ticaret, geliştirmemiz gereken alanların başında geliyor” dedi.

“Ülkemiz, kardeş Azerbaycan’ın ikinci en büyük ticari ortağıdır”

Türkiye ve Azerbaycan’ın stratejik konumlarıyla gerek bölgesel gerekse küresel etkinliklerini artıran, sanayileşme yolunda emin adımlarla ilerleyen iki önemli ülke olduğuna dikkat çeken TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan ise, “Karşılıklı ticarette son 19 yılda muazzam bir gelişme kaydettik. Öyle ki, Azerbaycan’a 2001 yılında 225 milyon dolarlık ihracat yaparken bu rakam 2020’de 2,1 milyar dolar seviyesine geldi. Ülkemiz, kardeş Azerbaycan’ın ikinci en büyük ticari ortağıdır. Azerbaycan’a bu yılın 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla 1,73 milyar dolarlık ihracat yaptık. Kardeş ülkeye bu yıl Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz (geçtiğimiz yılın 9 ayına göre) yüzde 22,1 artış ve 372 milyon 802 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alıyor. Bu sektörümüzü sırasıyla yüzde 49,6 artışla 184 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık Sanayi, yüzde 12,4 artışla 136,6 milyon dolarla Makine ve Aksamları, yüzde 5,3 azalışa rağmen 119,5 milyon dolarla Elektrik Elektronik, yüzde 8,8 artışla 104,6 milyon dolarla Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörleri takip etti” ifadelerini kullandı.