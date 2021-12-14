TMO Genel Müdür Güldal açıkladı: "Ekmeklik un üretiminde problem yok"

Tekirdağ’a gelen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal, un regülasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem olmadığını aynı zamanda ekmek fırınlarının ekmek üreten işletmelerin makul fiyatlarla yani 200 liranın altında fiyatlarla ekmeklik un tedarik edebildiklerini gördüklerini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal, Edirne ve Tekirdağ çeşitli ziyaretlerde bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ Şube Müdürlüğünde gazetecilere açıklamada bulunan Güldal, un regülasyonuyla alakalı fırıncıları ve un sektörünü rahatlatan bir açıklama yaptı. Türkiye’de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem olmadığını ifade eden Güldal, hemen hemen tüm ekmek fırınlarının ekmek üreten işletmelerin makul fiyatlarla yani 200 liranın altında fiyatlarla ekmeklik un tedarik edebildiklerini gördüklerini belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal, un stoklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün de özellikle Tekirdağ’da yaptığımız görüşmelerde un sektörümüzün, un işletmelerimizin sahipleri ve yetkilileri ile bir araya geldik. Malum ülkede un fiyatlarıyla ilgili kamuoyunda çeşitli haberlere konu olan başlıklar çıkıyor. Türkiye’de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem yok. Bunun en büyük güvencesi ve desteği kuşkusuz devletimiz Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden yapmış olduğu un regülasyonu çalışması. Bunu sahada sık sık ziyaret yapıyoruz. Tüm teşkilatımız başta devletimiz Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlükleri Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile birlikte saha denetimlerini de yapıyoruz. Un regülasyonunu nasıl yapıyoruz" dedi.

Fırıncılara 185 liraya ekmeklik un

Genel Müdür Güldal, "Özellikle ekmeklik un üreten un sanayicilerimize biz makul fiyatlarla buğday tahsil ediyoruz ve satıyoruz. Bunun karşılığında bir taahhüt alıyoruz. O taahhüde uygun olarak Kasım ve Aralık aylarında 185-200 TL aralığında ekmeklik unu fırıncılarımıza, ekmek üreticilerimize ve pidecilerimize satma noktasında mutabakat sağlıyoruz. Bu süreci biz hem fırıncı üzerinden hem de bu işletmelerin üzerinden takip ediyoruz, denetliyoruz. Baktığımızda ülke genelinde şuanda bütün bölgelerde başta İstanbul’u besleyen Tekirdağ, Trakya Bölgemiz olmak üzere buradaki un sanayicilerimizin de taahhütlerine uygun harekete ettiklerini, hemen hemen tüm ekmek fırınlarının ekmek üreten işletmelerin makul fiyatlarla yani 200 liranın altında fiyatlarla ekmeklik un tedarik edebildiklerini görüyoruz. Elbette unun kalitesi ve çeşidi çok fazla” dedi

Denetimler sürecek

Güldal açıklamasının devamında özel amaçlı, baklavalık unun bunun tanımının dışında olduğunu ifade ederek, “Ülke genelinde de bu regülasyon programı devam ediyor. Bizde piyasada takibini ve denetimini yapıyoruz. Bu anlamda un fiyatlarıyla ilgili anormal bir yükselişin, beklenmeyen bir yükselişin, çok anormal bir yükselişin olmadığını söylemek uygundur” ifadelerini kullandı.

“Çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdik”

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal çeltik sektörü ile ilgili de yaptığı açıklamada, “2 gündür Trakya Bölgesinde bizimle işbirliği yapan işletmelerimizin ve sektörlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Dün Edirne’de hem Trakya Birlikte görüşmelerimizi yaptık hem de çeltik sektörü ile bir araya geldik. 2021 yılında çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdik. Makul fiyatlarımızda açıkladık. Üreticilerimizde bu noktada bir sorun yaşamadılar. Çeltik fiyatlarının piyasa gelişimleri de çeltik üreticilerimizi olumlu etkiledi. Bunun değerlendirmesini yaptık Türkiye’deki çeltik üreticilerimizin elinde olan, sanayicimizin, değirmencimizin elinde olan ve Toprak Mahsulleri Ofisinin tedarikinde bulunan çeltik stoklarıyla beraber, 2021-2022 dönemini yeni hasat dönemine kadar önemli ölçüde rahatlıkla karşılayabilecek miktarda olduğunu gördük. Piyasasının da makul seviyelerde seyrettiğini gördük. Bilgi alışverişimizi yapmış olduk” diye konuştu.

"Yemlik arpa, buğday ve mısır satışlarımız devam edecek"

Hayvan yemi konusunda da açıklama yapan Güldal, “Yem hammaddesi olarak arpa, buğday ve mısır gibi tedariklerimizi öncellikle hayvan yetiştiricilerimizin kullanımına sunuyoruz. Onu da makul fiyatlarla yapıyoruz. Bütün üreticilerimizin beklentisi bu regülasyonun, bu katkının ne kadar süreceği. Bu katkının ne kadar süreceğini de ifade etmek istiyorum. Yeni hasat dönemine kadar biz hayvan yetiştiricilerimizin ihtiyaçlarını bir nebze katkı sağlamak üzere arpa, buğday, yemlik buğday ve mısır satışlarımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.