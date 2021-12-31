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Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor

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Tofaş, Bursa fabrikası 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.

Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor
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Tofaş, Bursa fabrikası 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretime ara vereceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır”

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