TOGG Gemlik Tesisi üst yapı çalışmasında bin 500 kişi çalışacak

TOGG, Gemlik’te inşaatı devam eden tesisin üst yapı çalışması için Ocak ayında 220, toplamda bin 500 personele istihdam sağlayacağını duyurdu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik’te inşaatı devam eden tesisin üst yapı çalışması için Ocak ayında 220, toplamda bin 500 personele istihdam sağlayacak.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda “2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin” denildi.