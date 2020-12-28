TOGG Gemlik Tesisi’nin inşaatı için Yapı Merkezi seçildi

TOGG’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan ve aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olarak tanımlanan Gemlik Tesisi’nin üst yapı inşaatını Yapı Merkezi gerçekleştirecek.

27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig’e adım atan TOGG, geride kalan bir yıllık sürede ‘İnşaata Başlangıç Töreni’nin yanı sıra batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretilmesi için Farasis ile gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından önemli bir adım daha olan TOGG Gemlik Tesisi üst yapı inşaat şirketini de belirledi.

TOGG Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan İnşaat Komitesi tarafından 16 şirket arasından belirlenen Yapı Merkezi; teknik ve teknolojik yetkinlikleri, finansal gücü ve ticari yaklaşımının yanı sıra endüstriyel yapılar alanındaki güçlü referanslarıyla TOGG Gemlik Tesisi’ni hayata geçirecek şirket olarak belirlendi. Zemin iyileştirme çalışmalarının son aşamaya geldiği TOGG Gemlik Tesisi’nde Ocak 2021’den itibaren Yapı Merkezi tarafından üst yapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Yaklaşık bir yıllık sürede tamamlanması planlanan üst yapı çalışmalarının ardından TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulması ile, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi planlanıyor. İşe alımların 2022 yılında başlayacağı TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

“Baştan sona şeffaf bir süreç işletildi”

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Gemlik Tesisi inşaatını Yapı Merkezi’nin üstlenmesine ilişkin şunları söyledi: “TOGG, Türkiye’nin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere planlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Üst yapı inşaat şirketimizin belirlenmesi ile çok önemli bir aşamayı daha tamamladık. Her tedarikçiye eşit yaklaşma politikamıza uygun olarak en üst düzeyde şeffaflık sağlayarak elektronik ortamda açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz ihaleyi birbirinden kıymetli 16 firma arasından Yapı Merkezi kazandı. Yapı Merkezi’ni tebrik ediyorum ve her iki kurum için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. TOGG’un hedefleriyle uyumlu bir biçimde başarılı bir çalışmaya imza atacaklarına yürekten inanıyorum.”

“Ulusal ve küresel deneyime sahip”

Ocak ayından itibaren başlayacak olan üst yapı inşaat çalışmaları ile ‘Yeniliğe Yolculuk’ta önemli bir aşamaya geçileceğini ifade eden TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş ise, şunları söyledi: “En başında planladığımız gibi, hedeflerimize uygun şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. TOGG Gemlik Tesisi, TOGG ekosisteminin en önemli unsurlarından biri olacak. Bu nedenle inşaatı gerçekleştirecek olan firmanın seçimini de tüm tedarikçilerimizde olduğu gibi objektif başarı kriterlerine göre gerçekleştirdik.

“Yapı Merkezi’nin hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki referansları oldukça başarılı projeler. Birden fazla global markanın endüstriyel tesisinin inşaatlarında da imzaları bulunuyor. Seçimizde bu alandaki yetkinlikleri ve hali hazırda dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri başarılı projeleriyle, beklentilerimizi karşılayacak şirket olarak öne çıktı.”

“Ülkemiz için böylesine önemli bir işte yer almaktan gurur duyuyoruz”

İmza töreninde konuşan Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Türkiye’nin otomobilinin üretileceği tesisin yapımı görevini almaktan gurur duyduklarını belirterek “Bizim için çok büyük bir sorumluluk bu. Bir otomobilin üretim sürecinde yüzlerce adım var. Bunlardan birincisi üretim tesisinin yapılarını inşa etmek. Yapacağımız binalar otomobil yapım sürecini korumak için etrafını saracak ve üretim süreçlerinin hava şartlarından etkilenmemesini, deprem ve fırtına dahil doğa olaylarında dahi aksamadan üretimin gerçekleşmesini sağlayacak” dedi.

TOGG Gemlik Tesisi nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten akıllı bir üretim ağına sahip, üretim hatlarında çıkabilecek hataları gelişmiş kamera ve sensörlerle öngören ve/veya engelleyen, işbirlikçi robot uygulamaları ve giyilebilir teknolojilerle ergonomiyi artıran özelliklerini barındırıyor.

Rakamlarla TOGG tesisi

TOGG Gemlik Tesisi’nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatılacak.

Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.