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TOGG’da robotlar provalara başladı

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TOGG’un Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

TOGG’da robotlar provalara başladı
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TOGG’un Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşıldı. Bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazırlanan TOGG, 18 Temmuz 2020’de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor. Yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.

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