TOGG’dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (TOGG), ödenmiş sermayesi 150 milyon TL’den 996,8 milyon TL’ye çıkarıldı.
Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak.Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacaktır.