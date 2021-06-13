TOKİ, 28 konutu açık arttırma ile satışa çıkarıyor

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TOKİ Avangart İstanbul projesinde yer alan 28 adet konutu açık arttırma ile satıyor. Konut satışları için açık artırma Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

TOKİ, 28 konutu açık arttırma ile satışa çıkarıyor
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TOKİ Avangart İstanbul projesinde yer alan 28 adet konutu açık arttırma ile satıyor. Konut satışları için açık artırma Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Avangart projesinde yer alan 28 adet konutu satışa çıkardı. TOKİ tarafından satışa çıkarılan 28 konut için açık artırma 16 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Açık arttırmaya internetten de teklif verilebilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar da bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021, 12:39
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