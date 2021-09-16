Toksan, GPTW’den alınan ödülü çalışanlarıyla kutladı

Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarına orijinal parça üreten Küçükoğlu Holding firmalarından Toksan AŞ, Great PlaceToWork (GPTW) Enstitüsü’nden aldığı ’Çalışmak için Harika İşyeri’ ödülünü, çalışanları ile birlikte kutladı.
Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya da katıldıkları her programdan ödülle dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. En İyi İşveren Ödülü (GPTW) getiren programın Fabrika Direktörü Gürkan Koyuncu tarafından fabrika çalışanları ile birlikte yürütüldüğünü belirten Erol Sarıkaya, ödülün fabrika yönetimi ile çalışanların nasıl kenetlendiğini ve işveren-yönetici ilişkilerinin temelini oluşturan güven duygusunun kurumsallaştığını göstermesi açısından çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.
Toksan Gebze Fabrikası Direktörü Gürkan Koyuncu da projeyle ilgili bilgi vererek Great PlaceToWork’ün (GPTW) 5 kıtada 49 ülkede faaliyet gösteren 30 yıllık araştırma üzerine inşa edilmiş global bir platform olduğunu söyledi. GPTW’nin güven düzeyi yüksek işyeri kültürleri geliştirerek firmalara mükemmel işyeri oluşturmalarına ve sürdürmesine yardım eden modelleme olduğunu belirten Gürkan Koyuncu, başlattıkları program ile Toksan’ın Bursa ve Gebze’deki fabrikalarında çalıştaylar düzenlediklerini söyledi. GPTW çalıştayı ile insan odaklı kurum kültürünü derinlemesine analiz etme, ölçümleme, geliştirme imkanı bulduklarını vurgulayan Koyuncu, “Harika bir işyeri tanımlaması için gereken güven, gurur ve takım ruhu bizi ödülle buluşturdu. Projenin yürütülmesinde destek olan holding üst düzey yöneticilerine ve işyeri ile bütünleşen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.