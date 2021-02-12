Toplam ciro yıllık yüzde 28,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 28,6 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 0,4 azaldı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Aralık ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,1, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 3,6, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4 azaldı.