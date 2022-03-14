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Toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,7 azaldı

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Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,7 azaldı.

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,7 azaldı
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Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 836 bin 959 ton inek sütü toplandı. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 55,7, ayran üretimi yüzde 28,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 11,5, yoğurt üretimi yüzde 9,7, içme sütü üretimi yüzde 8,4 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,7 azaldı.

Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında yüzde 4,7 artarak 836 bin 959 ton oldu. Bir önceki ay 126 bin 633 ton olan içme sütü üretimi Ocak ayında yüzde 4,8 artarak 132 bin 726 ton olarak gerçekleşti.

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