Trabzonspor borsada da kazandı

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Trabzonspor, borsada da değer kazandı. Kulübün hisseleri yüzde 4,14 arttı.

Trabzonspor borsada da kazandı
banner3909
banner4336

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Trabzonspor, borsada da değer kazandı. Kulübün hisseleri yüzde 4,14 arttı.

Fenerbhçe galibiyetiyle haftayı kapatan Trabzonspor’un yüzü borsa da güldü. Kulübün hisseleri yeni haftada yüzde 4,14 değer kazandı. Trabzonspor’un hissesi şu sıralarda 3,27 liradan işlem görüyor.

Fenerbahçe cephesinde ise durum aksi yönde ilerliyor. Mağlubiyetin ardından borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri kayba uğradı. Kulübün hisseleri yüzde 2,14 geriledi. Hisseler 30,18 lira seviyesinde bulunuyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da park polisinin dikkati bahis çetesini...
Bursa’da park polisinin dikkati bahis çetesini...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4323

banner3841