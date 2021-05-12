Traktörler Gine için yola çıktı

Türkiye’nin önde gelen traktör üreticilerinden TÜMOSAN’ın 50 traktörü Gine’de hayata geçirilecek Büyük Tarım Projesi için Conakry Limanı’na doğru yola çıktı.
Traktör grubunda 50 beygir ile 105 beygir arasında 200’e yakın model üreten TÜMOSAN bu yıl da yurt içi ve dışında traktör satışlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak Gine’de Albayrak Grubu tarafından hayata geçirilecek Büyük Tarım Projesi için farklı ekipmanlarla donatılan 50 traktör ülkenin tarımsal kalkınması ve kendi kendine yetebilir hale gelmesi amacıyla deniz yoluyla Conakry Limanı’na doğru ilerliyor.Üç etaptan oluşan projenin ilk ayağı olarak 3 bin 500 hektarlık tarım arazisinde TÜMOSAN traktörleriyle Gine’nin en fazla ihtiyaç duyduğu gıda ürünü olan çeltik üretimiyle başlanacak. Gine çiftçilerinin de gücünü hissedeceği TÜMOSAN motor ve traktörleriyle ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına destek sağlanacak.