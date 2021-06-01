‘Trend Topic: Sürdürülebilirlik’ webinarına geri sayım başladı

Sürdürülebilirliğin ve geleceğin vizyonerleri, Rönesans Holding’in 3 Haziran’da düzenleyeceği “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinarında bir araya gelecek. “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın ödül töreninin de yer alacağı webinarda, teknoloji, toplumsal başarı ve sanat ekseninde sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ana temalarında ufuk açıcı oturumlar ve konuşmalar gerçekleşecek.
Rönesans Holding, 3 Haziran saat 13.00 itibari ile “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın kazananlarının da açıklanacağı webinarın sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir de sürprizi olacak; Holding, her bir webinar izleyecisi adına TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunacak.
Webinar kapsamında, Rönesans Holding’in üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik bilincini kazandırmak hedefiyle, bu yıl yedincisini düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleşecek. Törende, doğal kaynakların verimli kullanılması, çevreye saygılı ve sürdürülebilir olması, sosyal girişimciliği öne çıkarması kriterlerine göre değerlendirilen projelerden 10 farklı kategoride ödül alan projeler açıklanacak.
Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması yolunda önemli bir farkındalık oluşturan yarışmada, ‘Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları’ temasında toplamda 60’tan fazla üniversiteden gelen projeler yarıştı.‘Trend Topic: Sürdürülebilirlik’ webinar etkinliğine ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/ linkinden kayıt olunabildiği açıklandı.