Trendyol markalı yerli ürünler global moda platformunda

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un yüzde 100 yerli üretim ürünleri global moda platformlarından Asos’ta satışa başladı.

E-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda, yerli üreticileri ve ürünlerini globaldeki müşterilerle buluşturmaya hız veren Trendyol, global moda platformu Asos ile bir iş birliğine imza attı. İş birliğiyle birlikte Trendyol, Asos’ta yer alan tek Türk markası oldu. Yüzde yüz yerli üretim Trendyol markalı ürünler, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere Asos’un Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki 30 milyon müşterisiyle buluşmaya başladı. Bine yakın ürünün satışa sunulduğu platformda kadın moda ürünlerini, erkek ürünleri izleyecek.

Türk üreticiler global müşterilerle buluşuyor

Trendyol, Almanya’daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturuyor. Aynı zamanda 50’den fazla global e-ticaret platformunda yerli üreticilerin ürünlerini farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor. 2021’de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Trendyol’un ürünlerinin globalde 4 milyon müşterisi bulunuyor. 2023 yılında ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirleyen ve e-ihracat için önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacak olan platform, 5 yıl içinde toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmayı hedefliyor.

Yerli üretime, üreticiye ve kadın istihdamına destek

Trendyol markalı ürünler, büyük çoğunluğu Anadolu’da yer alan ve yüzde 45’i kadınlardan oluşan üreticiler tarafından üretiliyor. Yerli üretimi-üreticiyi, kadın girişimciliğini ve istihdamını destekleyen platformun üreticileri ağırlıklı olarak Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Konya, Malatya ve Samsun’da yer alıyor.