TÜFE aylık yüzde 1,08 arttı

Tüketici fiyat endeksinde Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu.

Mart 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 17,49, aylık yüzde 1,26 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,25 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 31,20, aylık yüzde 4,13 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,04 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 33,96 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 21,26, imalatta yüzde 33,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,55, su temininde yüzde 27,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 23,98, enerjide yüzde 23,27, sermaye malında yüzde 27,31 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 4,33 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 3,03, imalatta yüzde 4,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,87, su temininde yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,66, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,73, enerjide yüzde 5,93, sermaye malında yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,55 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında gerçekleşti

Yıllık en düşük artış; yüzde 2,55 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 7,51 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,64 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 76,19, ana metaller yüzde 60,98, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 45,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık tek düşüş yüzde 1,18 ile deri ve ilgili ürünlerde gerçekleşti

Aylık düşüş; yüzde 1,18 ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 14,03, ana metaller yüzde 9,05, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.