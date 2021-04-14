TÜGİAD’dan ses getirecek "Sıfır Atık Sempozyumu"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Ormancılık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde ‘Sıfır Atık Çalıştayı’ gerçekleştireceklerini açıkladı.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, ‘TÜGİAD Enerji Komisyonu’ üyeleriyle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Dönmez’e iş dünyasının enerji konusundaki öneri ve taleplerinden oluşan bir rapor sunan Çevikel, ‘Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’ ile 2050 yılına kadar sıfır karbon salım hedefinin belirlendiğini hatırlatarak, düşük karbonlu ekonomiye geçiş süreçlerinin sürdürülebilir büyüme ile birlikte küresel rekabetin de belirleyici kriterleri arasında yer alacağını söyledi. Yeşil Mutabakat’ın dijitalleşmeyle birlikte pandemi sonrası ekonomik toparlanmayı sağlayacak ikiz dönüşümden biri olarak anıldığını belirten Nilüfer Çevikel, “Bu alanda öncü çalışmaları yapan ülkeler, küresel rekabette de avantajlı konumda yer alacak. Çevre dostu üretim yapmayan kuruluşlar ise uluslararası pazarlarda önemli sorunlarla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle ülkemizin yeşil ekonomiye dönüşüm süreci kritik önem arz ediyor. TÜGİAD olarak, Enerji Komisyonu’muzun çözüm odaklı çalışmaları doğrultusunda önemli projeler hazırladık. Çevre dostu üretimi özümseyip üyelerimizi bu yönde teşvik etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

‘Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmalıyız"

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayicinin en büyük girdi maliyetlerinin başında enerjinin geldiğini vurgulayarak, “Fosil yakıtlara nispetle yenilenebilir ve yeni yeni nesil enerji kaynaklarının kullanım ağırlığını artırmalıyız. İş insanları olarak kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya ve yenilenebilir enerji alanına öncelik veriyoruz.” diye konuştu.

TÜGİAD olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak katılımıyla yenilenebilir ve dönüştürülebilir enerji, geri dönüşüm materyallerinin kazanımı ve uluslararası nitelikteki çalışmalara ilişkin ‘Sıfır Atık Çalıştayı’ düzenleyeceklerini açıklayan Genel Başkan Çevikel, “Sayın Bakanlarımıza böylesine stratejik bir alanda gerçekleştirmeyi planladığımız çalıştayımıza verdikleri destekler için şimdiden teşekkürlerimizi arz ediyorum. Pandemi koşullarını da gözeterek tarihini belirleyeceğimiz çalıştayımızın firmalarımız açısından oldukça faydalı olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"TÜGİAD’ın fikirleri bizim için kıymetli"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de TÜGİAD’ın enerji verimliliği ve çevreci üretim konularındaki hassasiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TÜGİAD gibi bünyesinde genç zihinleri barındıran güçlü ve dinamik bir yapıdan çıkan fikirler, bizim için çok kıymetli. İş dünyasının gerçek sorunlarını ve ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmemiz ve çözüm önerileri sunabilmemiz açısından yaptığınız çalışmalar büyük önem taşıyor. Bakanlık olarak çizdiğimiz yolun en önemli aşaması, enerjinin verimli kullanılmasıdır. Bu anlamda verimliliğin artırılmasına dönük desteklerimiz de artarak devam ediyor. TÜGİAD gibi, üyeleri arasında büyük ölçekli sanayi kuruluşları olan derneklerle bu anlamda işbirlikleri yapmak hem ülke ekonomimize hem de yaşadığımız dünyanın geleceğine olumlu dönüşler sunacaktır. Çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum.” diye konuştu.