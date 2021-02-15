TÜİK’te başkan değişimi

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru’nun vekaleten atandığı bildirildi.
EKONOMİ
15 Şubat 2021 Pazartesi 13:57
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Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru’nun vekaleten atandığı bildirildi.Türkiye istatistik Kurumunda başkan değişikliği yaşandı. Kurumdan yağılan açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır” denildi.