Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında arttı; Mayıs ayında 77,3 olan endeks, Haziran ayında 81,7 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 61,0 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs ayında 61,5 iken, Haziran ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 61,0 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 76,6 iken, Haziran ayında yüzde 8,3 oranında artarak 82,9 oldu. Aynı döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 78,8 iken, Haziran ayında yüzde 9,2 oranında artarak 86,0 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 96,9 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mayıs ayında 92,2 iken, Haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 96,9 oldu.