Tüm hafta boyunca en çok ‘İndirim’ kelimesi konuşuldu

Tüm dünyada ‘Şahane Cuma’ olarak kabul edilen alışveriş çılgınlığı ülkemizde de tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’de firmalar indirim üzerine indirim yaparken, araştırmalar ise Avrupa’daki işletmelerin pandemi nedeniyle planlarının yüzde 36’sını iptal ettiği yönünde oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista’nın ‘Avrupa’daki İşletmelerin Şahane Cuma Kampanya Planları 2020’ raporundan elde ettiği bilgilere göre, işletmelerin pandemi nedeniyle planlarının yüzde 36’sını iptal ettiği yönünde oldu. Koronavirüs ile birlikte perakende sektörünün benzeri görülmemiş şekilde etkilendiği açıklandı. Bu yıl Avrupa’da Şahane Cuma indirimleri sırasında perakende satışların değerinin ise yüzde 15 düşeceği öngörüldü.

Ajans Press, ‘Şahane Cuma’ indirimleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre son bir hafta içerisinde Şahane Cuma indirimleri ile alakalı medyaya 2 bin 123haber yansıdığı tespit edildi. Bu indirimler bazı köşe yazarlarının eleştiri odağında olurken, markaların ve e-ticaret sitelerin düzenlediği reklamlar hem sosyal medyada hem de televizyonda oldukça yer aldı. Online mecralarda ise Kasım ayı içerisinde 4 binin üzerinden haber yansıması tespit edildi. İndirim kelimesi ise bu hafta boyunca 10 bin 752 habere konu oldu.