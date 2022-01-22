Turgut Aydın Holding’ten sosyal medyada çıkan iddialarla ilgili yazılı açıklama

Turgut Aydın Holding, Holdingin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın hakkında sosyal medyadaki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Turgut Aydın Holding, Holdingin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın hakkında sosyal medyadaki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

’’Turgut Aydın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın hakkında sosyal medya kanalları üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyası nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Organize şekilde, sahte hesaplar yoluyla ve hiçbir kaynak belirtmeden Ahmet Yaşar Aydın’a atfedilen görüşlerin tümü hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Toplumumuzu yanıltmaktan başka kaygı gütmeyen bu girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Hayal ürünü iddialar üzerinden şahıs ve kurumların itibarına kast eden sosyal medya kullanıcılarına karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna arz ederiz.’’