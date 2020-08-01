Türk dizileri Arapları Türk mücevher tasarımına yönlendirdi

Son dönemde Türk dizilerinin Araplar tarafından hayranlıkla izlenmesinin yansımalarını mücevher sektörü olarak fazlasıyla gördüklerini söyleyen Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.
Ortadoğu ülkelerinin tümünde birer mağaza açma hedefleri olduğunu söyleyen Ayyıldız, “2005 yılında Türkiye’de altının kalbi olarak nitelenen İstanbul Kapalıçarşı’da temelleri atılan mağazamız ile 2017 yılından itibaren Ortadoğu altın pazarında başlattığımız yenilikçi ve geleneksel mücevher tasarımları ile sektörün önemli isimlerinden biri haline geldik. Dubai’de açılan yeni mağazamız ile de geleneksel Osmanlı mücevher tasarımını Arap ülkelerine tanıtıyoruz. 2023 yılında Ortadoğu ülkelerinin tümünde birer mağaza açma hedefimiz var. Bu konuda şimdiden yatırım planlarına başladık” ifadelerini kullandı.