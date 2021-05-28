Türk Eximbank, AIIB’den 250 milyon dolar kredi sağladı

Türk Eximbank’ın, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 250 milyon dolar kredi sağladığı açıklandı.

Türk Eximbank’ın, 26 Mayıs tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 250 milyon dolar tutarında 4,5 yıl vadeli, rekabetçi maliyet seviyelerine sahip bir kaynak için kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, kredi ile COVID-19’un neden olduğu likidite kısıtlamalarını azaltmak ve ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansmana erişimini artırmak hedeflenmektedir. Bununla birlikte, Türk ihracatçılarının işletme sermayesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney yaptığı açıklamada, “Temin edilen bu fon Türk Eximbank’ın sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirilecek olup, kredinin en az yüzde 5’i, kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kredi AIIB’nin bir İhracat Kredi Kurumu ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğine sahiptir” ifadelerini kullandı.