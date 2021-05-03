Türk Eximbank, ‘Hizmet Sigortası’ programını uygulamaya başladı

Türk Eximbank, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik ‘Hizmet Sigortası” programını uygulamaya başladığını duyurdu.

Türk Eximbank, ihracatçılarımızın güncel ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, mal ve hizmet ihracatının desteklenmesi amacıyla sunduğu ürün ve hizmetleri çeşitlendiren yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Türk Eximbank tarafından uygulamaya alınan ‘Hizmet Sigortası’ programı ile,1989 yılından bu yana uygulanmakta olan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’nın kapsamı genişletilerek mal sevkiyatlarının yanı sıra hizmet bedellerinin de sigorta kapsamına alınmaya başlandığı açıklandı.

Söz konusu sigorta programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara sunulan 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başlandı.

Program dahilinde; 2017/4 sayılı Tebliğ’de belirlenmiş döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile Serbest Bölgeler’de faaliyet gösteren firmaların yazılı bir sözleşme ve fatura ile sunduğu, ‘Alıcı’nın yurt dışında ve/veya yurt içinde faydalandığı, ifası sonucunda vadeli bir alacak oluşan faaliyetler sigorta kapsamına alınacak olan hizmetler olarak belirlendi.

Söz konusu program kapsamında, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların, alıcılarının iflası veya borçlarını ödeyememesi gibi ticari riskler ile alıcıların ülkesinde karşılaşacakları politik risklerden kaynaklanan zararlarının yüzde 90’ı Türk Eximbank tarafından sigortalanacak olup turizm, lojistik, yazılım gibi hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan programa yönelik talepler alınmaktadır.