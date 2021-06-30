Türk kliniği Kırgızistan’da kanserle savaşacak

Kırgızistan’da kurulan kanser görüntüleme merkezi, Türk ve Kırgız doktorlardan oluşan kadrosu ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyor.
Kanser hastalarında erken tanı, evreleme ve tedavi planlarına yön verebilmek için, yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış Turkish Health Clinic, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te hizmet vermeye başladı.
Klinikte uygulanacak ‘Kanser Erken Tanı’ programı sayesinde, kanser hastalığının vücutta geri dönülemez boyutlara ulaşmadan tespit edilmesi ile birçok insana hayat ışığı olabilmek için ülkenin ilk PET - CT (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT’yi Kırgız halkı için hizmete açtı.
Turkish Healthh Clinic Sağlık Grubu adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Sürer, gelecek 5 yıldaki hedeflerinin, farklı sağlık alanlarında da yeni yatırımlar gerçekleştirerek, tedaviye yönelik inovasyonel bilgi ve teknolojileri Kırgız halkına sunmak istediklerini belirtti.Sağlıktaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Mikail Sürer, “Bu gelişmeleri hızlı bir şekilde yatırımlarımıza entegre ederek, sağlık çalışanlarına istihdam ve eğitimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler olan Türkiye ve Kırgızistan arasında köprü olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.