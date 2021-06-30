Türk kliniği Kırgızistan’da kanserle savaşacak

Kırgızistan’da kurulan kanser görüntüleme merkezi, Türk ve Kırgız doktorlardan oluşan kadrosu ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyor.

Kanser hastalarında erken tanı, evreleme ve tedavi planlarına yön verebilmek için, yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış Turkish Health Clinic, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te hizmet vermeye başladı.

Açılışa Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Japarova Aygül, Sağlık Bakanı Yardımcısı Aliza Soltonbekova, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Emsey Hospital Genel Müdür yardımcısı Hayrettin Yekeler ile Türkiye ve Kırgızistan’dan çok sayıda tıp profesyonelleri katıldı. Verilen bilgilere göre Kırgızistan’da kurulan ilk kanser görüntüleme merkezi olan Turkish Health Clinic, Türk ve Kırgız doktorlardan oluşan uzman kadrosu ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyor.

Klinikte uygulanacak ‘Kanser Erken Tanı’ programı sayesinde, kanser hastalığının vücutta geri dönülemez boyutlara ulaşmadan tespit edilmesi ile birçok insana hayat ışığı olabilmek için ülkenin ilk PET - CT (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT’yi Kırgız halkı için hizmete açtı.

Turkish Healthh Clinic Sağlık Grubu adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Sürer, gelecek 5 yıldaki hedeflerinin, farklı sağlık alanlarında da yeni yatırımlar gerçekleştirerek, tedaviye yönelik inovasyonel bilgi ve teknolojileri Kırgız halkına sunmak istediklerini belirtti.

Sağlıktaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Mikail Sürer, “Bu gelişmeleri hızlı bir şekilde yatırımlarımıza entegre ederek, sağlık çalışanlarına istihdam ve eğitimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler olan Türkiye ve Kırgızistan arasında köprü olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.