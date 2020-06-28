Türk otomotiv devi Romanya’da ihale kazandı

Türk otomotiv devi Karsan, geçen yıl Romanya’nın Suceava kentine gerçekleştirdiği 5 adetlik teslimatın ardından, bu yıl da 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini kazanarak, satış sözleşmesini imzaladı. Anlaşma kapsamında, 10 adet Jest Electric’i 2020 yılı sonuna kadar Suceava’ya teslim edecek olan Karsan, böylelikle yıl sonu itibariyle 21 adet Jest Electric’i Romanya yollarıyla buluşturmuş olacak.
Yerli üretici Karsan, Romanya şehirlerinin toplu taşımadaki çevreci tercihi olmaya devam ediyor. Şirket, geçen yıl Romanya’nın Suceava kentine gerçekleştirdiği 5 adetlik teslimatın ardından, bu yıl da 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini kazanarak, satış sözleşmesini imzaladı. Anlaşma kapsamında, 10 adet Jest Electric’i 2020 yılı sonuna kadar Suceava’ya teslim edecek şirket, böylelikle yıl sonu itibariyle 21 adet Jest Electric’i Romanya yollarıyla buluşturmuş olacak.
Yapılan bilgilendirmede; yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performanslarından birini gösteren elektrikli aracın enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.
Ayrıca; 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.