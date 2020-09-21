Türk Telekom 2019 yılı Faaliyet Raporu’na Uluslararası 18 ödül

Türk Telekom 2019 Yılı Faaliyet Raporu, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı LACP ile faaliyet raporlarının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen ARC’de toplam 18 ödüle layık görüldü.
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, “2019 Yılı Faaliyet Raporu” ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP-League of American Communications Professionals) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri’nde başarı elde etti.
Genel klasmanda 3 platin ve 1 altın ödül kazanan Rapor, LACP jürisi tarafından telekomünikasyon ana sektöründe ve aynı zamanda şirket grupları, holding şirketleri kategorisinde, faaliyet ve entegre rapor özellikleri ile değerlendirildi. Rapor, ‘İlk izlenim, Rapor Kapağı, Hissedarlara Mektup, Rapor Açıklaması, Rapor Finansalları, Yaratıcılık, Mesaj Netliği, Bilgi Erişilebilirliği’ gibi farklı kategorilerde jüri üyelerinin büyük beğenisini kazandı. Uluslararası Vizyon Ödülleri, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından 2001 yılından bu yana aralıksız düzenleniyor. 2019 Faaliyet Raporu LACP Vision Awards’ın ardından, iş ve finans dünyası tarafından faaliyet raporlarının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen ARC (Annual Report Competition) Ödülleri’nden de 2 ayrı ödülle döndü.
Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, bir kurumun faaliyet raporunun paydaşlarıyla iletişim düzeyini yansıtan en önemli unsurlardan birisi olduğunu belirterek, 2019 Faaliyet Raporu’nun her iki yarışmada da büyük başarı elde etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktan şöyle konuştu: “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak yatırımcı ve paydaşlarımızla iletişimimize her zaman azami özen gösteriyoruz. Paydaşlarımızın sıklıkla baktıkları bir mecra olan faaliyet raporlarımızı modern bir çizgide tasarlıyor, içeriğin anlaşılır, mesajların yalın ve net olmasına önem veriyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde faaliyet raporlarımız, paydaşlarımız tarafından uzun yıllardır büyük bir beğeniyle takip ediliyor’’.