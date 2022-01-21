banner4556

Türk Telekom 4.5G çekim noktası sayısını ikiye katladı

banner4336

Türk Telekom, 4.5G çekim noktası sayısını iki yılda iki katına çıkardığını açıkladı.

Türk Telekom 4.5G çekim noktası sayısını ikiye katladı
banner4583

Türk Telekom, 4.5G çekim noktası sayısını iki yılda iki katına çıkardığını açıkladı.

banner4575

Türk Telekom, ‘Herkes için erişilebilir iletişim’ ilkesi ve ‘insan odaklı’ yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Şirketin, yenilenen altyapısı ve iki yılda iki katına çıkan 4.5G çekim noktalarıyla mobil iletişimde fark oluşturduğunu belirtildi. Şirket, kapsama gücüyle müşterilerine ayrıcalıklı bir mobil yaşam deneyimi sunarken, değişen ihtiyaçlara uygun fırsatlarını da sürdürüyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, yeni reklam filminde, "Siz de Türk Telekom’a gelin, iki yılda iki katına çıkan çekim gücümüzle 81 ilde mobil yaşayın" diyerek, kapsama gücüne vurgu yapıyor. Mavi karavanlarıyla hafta sonu yola çıkan bir ailenin anlatıldığı reklam filminde; arkadaşlarıyla oyun keyfine tatilde de devam edebileceğini öğrenen çocuğun sevinciyle, ailenin değişen ihtiyaçlarını karşılayan Türk Telekom’la, mobil yaşamın çok daha kolay olduğu anlatılıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Büyükgöz, öğrencilere karnelerini dağıttı
Başkan Büyükgöz, öğrencilere karnelerini dağıttı
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321