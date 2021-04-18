Türk Telekom çalışanları kitaplara ses oldu

Görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak amacıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde, Türk Telekom çalışanlarının katılımıyla başlatılan Kitaplara Ses Ver kampanyası sona erdi. Kitap Hediye Günü kapsamında paylaşılan sonuçlara göre, 20 bin sayfa kitap seslendirilerek Telefon Kütüphanesi’ne eklendi.

Türk Telekom’un herkes için erişilebilir iletişim anlayışıyla hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, kitapların görme engellilere ulaşan sesi olmaya devam ediyor. İçeriği her geçen gün zenginleştirilen uygulama için bu kez Türk Telekom çalışanları seferber oldular.

‘Kitap Hediye Günü’ öncesinde görme engelliler için 20 bin sayfa kitap seslendirildi

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde başlattığı Kitaplara Ses Ver kampanyası kapsamında, Kitap Hediye Günü’nün anlam ve önemine de işaret edilerek yaklaşık 20 bin sayfa kitap görme engelli kitapseverler için seslendirildi.

Çalışanlar bu anlamlı kampanya kapsamında; Türk Telekom’un, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliği ile yürüttüğü Telefon Kütüphanesi projesinde yer alacak hikâye, roman, tarih, psikoloji ve kişisel gelişim türlerinde farklı kitaplara ses oldular.