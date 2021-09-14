Türk Telekom Online İşlemler en popüler ikinci uygulama oldu

Türk Telekom’un Online İşlemler uygulaması, App Annie’nin Türkiye’de en popüler yerli uygulamalar listesinde ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı veren Türk Telekom’un birçok hizmete mobil cihazlardan ulaşmayı mümkün kılan Online İşlemler uygulaması, bağımsız mobil uygulama pazar araştırmaları şirketi App Annie’nin araştırmasında Türkiye’nin en popüler ikinci uygulaması oldu.

Online alışverişten bankacılığa kadar pek çok sektörde mobil alışkanlıkları ortaya koyan liste, 2021’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de App Store ve Google Play’deki ortalama aylık aktif kullanıcı sayısına göre hazırlandı.

“Türk Telekom müşterileri Online İşlemler’i sevdi”

Dijital Kanallar Yönetimi Grup Müdürü Salih Çiçek, “Mobil, evde internet ve ev telefonu aboneliklerine ait birçok işlemin tek bir uygulama üzerinden yapılabildiği Online İşlemler’i, Türk Telekom müşterileri çok sevdi. Türk Telekom olarak dijitalleşmedeki uzmanlığımızla hem mevcut müşterilerimizin kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek, hem de daha çok kullanıcının uygulamadan faydalanarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla uygulamamızı her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Online İşlemler’de ödeme yapılabiliyor, tarife bilgileri görülebiliyor

Türk Telekom’un Online İşlemler mobil uygulaması ile müşteriler, güvenli ve hızlı ödemeye ek olarak tarife ve paket bilgilerini görebiliyor, kalan kullanımlarını sorgulayabiliyor ve fatura detaylarını inceleyebiliyorlar.