banner4355

Türk Telekom Prime ve Bodrum’un önemli sahillerinden iş birliği

banner4243

Türk Telekom Prime Bodrum’un popüler sahillerinden; Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach ile yaptığı iş birlikleriyle yaz tatilinde avantajlar sağlayacağı belirtildi.

Türk Telekom Prime ve Bodrum’un önemli sahillerinden iş birliği
banner3909

Türk Telekom Prime Bodrum’un popüler sahillerinden; Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach ile yaptığı iş birlikleriyle yaz tatilinde avantajlar sağlayacağı belirtildi.

Türk Telekom’un müşteri platformu Türk Telekom Prime, Bodrum’un sevilen mekanlarında müşterileri için önemli avantajlar sağlıyor. Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach’te vakit geçirmek isteyen platform müşterileri, cazip indirimlerden ve çeşitli ayrıcalıklardan yararlanıyor. Yaz sezonu boyunca geçerli olan kampanyayla Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach’i ziyaret eden Prime müşterileri, yüzde 50 indirimli giriş hakkına sahip oluyorlar. Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak kod PRIME PLAJ TCKN yazılıp 6262’ye SMS gönderilerek ya da Mobil Online İşlemler Uygulaması Bana Özel Menüsü’nden temin edilebildiği belirtildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başakşehir’de açık havada bayram namazı coşkusu
Başakşehir’de açık havada bayram namazı coşkusu
  1. İstanbul

banner3552

banner4322

banner3841