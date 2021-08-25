Türk Telekom reklamlarıyla en çok hatırlanan marka oldu

Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre telekomünikasyon sektöründe reklamları ile ‘en çok hatırlanan’ marka Türk Telekom oldu.
Nisan-Mayıs-Haziran 2021 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, 15 Mart 2021’de yayınlanan Türk Telekom’un 81 ilde milyonlarca eve sunduğu internet hizmetini ’online kız isteme’ konsepti ile ekranlara taşıyan reklamı, yüzde 4,6 hatırlanma oranı, yüzde 76 beğeni ve yüzde 30,1 ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeyini yakaladı. Şirketin altyapı yatırımlarıyla artan mobil çekim gücünü konu edinen “Türkiye İçin Yenilendik” reklamı da Ekim 2020’de izleyiciyle buluştu. Aktör Kenan İmirzalıoğlu ile yolda karşılaşıp ona köyünü gezdiren bir gencin hikâyesi ile anlatılan “Türkiye İçin Yenilendik” reklam filmi ise yüzde 1,9 oranında hatırlandı.