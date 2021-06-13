Türk Telekom ‘Siber Güvenlik Kampı’ başvurulara açılıyor

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’ projesi için başvuru süreci başlıyor. 27 Haziran’a kadar başvuruların süreceği kampta dereceye giren gençler toplamda 33 bin TL değerinde ödülün sahibi olacak.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şu açıklamalarda bulundu: “Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi’nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı da görev kabul ediyoruz. Ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan ‘siber güvenlik’ alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere eğitim fırsatı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle hem gençlerimizin siber güvenlik kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hem de ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz”.
Verilen bilgiye göre, ‘Siber Güvenlik Kampı’ kapsamında gençler; şirketten ve sektörden uzman isimlerden 10 gün boyunca uygulamalı eğitimler alacak, sektörün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere katılacaklar, CTF (Bayrağı Yakala) yarışması heyecanını yaşayıp, eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirebilecek. Tümüyle ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek kampa, üniversitelerin lisans 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce lisans ve yüksek lisans programından mezun olanlar katılabilecek.Başvuruların, 14-27 Haziran tarihleri arasında turktelekomkariyer.com.tr/siberkamp/ adresi üzerinden yapabileceği belirtildi.