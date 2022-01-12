Türk Telekom’dan enerjide yıllık 31 milyon kilowatt saat tasarruf

Türk Telekom; dijital dönüşüm, tasarruf ve verimlilik projeleriyle, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini düşürerek yıllık ortalama 31 milyon kilowatt saat (kWh) enerji tasarrufu sağladı. Şirket böylece yılda ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini son 5 yılda yüzde 3 oranında düşürdü. Böylece yıllık ortalama 31 milyon kWh enerji tasarrufu sağlarken, son 5 yılda yıllık ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi.

“Enerji verimliliği ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz”

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şirket olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, iş modellerimizde, stratejilerimizde ve kurumsal kararlarımızda sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda; tasarruf, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Güçlü abone büyümesine bağlı olarak data kullanım miktarlarında artışın sürdüğü ve altyapı yatırımlarının arttığı 2021 yılında abone başına düşen elektrik tüketimini bir önceki yıla göre azaltmayı başardık. İhtiyaç olmadığında aydınlatmaların kapatılması, ısıtma ve soğutma cihazlarının optimum değerlerde ayarlanması, kullanılmayan elektrikli ekipmanların tamamen kapatılması, enerji verimliliği sağlayan elektronik aletlerin ve aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi gibi bireysel önemlerin de etkisiyle sürdürülebilir bir geleceğe sağladığımız katkıdan gurur duyuyoruz.”