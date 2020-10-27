Türk Telekom’dan ‘Fikir Maratonu’

Gençlerin siber güvenlik alanındaki fikirlerinin çevrimiçi ortamda yarışacağı ‘Fikir Maratonu’ projesi hayata geçirildi. Birinci gelen proje, 20 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki ile ödüllendirilecek.
Türk Telekom, teknolojiye yaptığı yatırımlarla Türkiye’de ‘inovasyon ve girişimcilik’ konularına öncülük ediyor. Bu doğrultuda; gençlerin yenilikçi fikirlerini katma değer sağlayacak işlere dönüştürmelerine destek olan Türk Telekom, siber güvenlik temalı çevrimiçi ‘Fikir Maratonu’ yarışma projesini başlatıyor.
Büyük ödül 20 bin TL
Siber güvenlik alanındaki projelerin yarışacağı projede, katılımcılara çevrimiçi eğitimler ve mentorlük desteği de sağlanacak. ‘Fikir Maratonu’nun sonunda birinci gelen projeye 20 bin TL, ikinci olan projeye 15 bin TL ve üçüncü projeye de 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Ayrıca dereceye giren takımlara, 1 yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezinde ücretsiz ofis imkânı sunulacak.