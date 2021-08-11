Türk Telekom’dan yeni tarife

Müşterilerine yeni bir mobil yaşam deneyimi sunmak için 4.5G çekim noktası sayısını 2 yılda 2 kat artıran Türk Telekom, 3 ay cayma bedelsiz deneme imkânıyla ‘Ferah Tarifeler’i sunduğunu duyurdu.
Karavanda mobil yaşamŞirket, yeni reklam filmi ‘Türk Telekom’la Mobil Yaşa’da ‘Ferah Tarifeler’e odaklanıyor. Reklam filminde, eğitim ve iş hayatını evden yürüten bir ailenin mobil hayata geçiş kararı anlatılıyor. Türk Telekom’un yeni ‘Ferah Tarifeler’i mavi karavanı ile yollara düşen aileyi yalnız bırakmıyor ve değişen mobil ihtiyaçlara uygun teklifler sunuyor.