“Türk yatırımcılara Afrika’da fırsat çok”

Batı Afrika’da kauçuk, kakao, altın, pırlanta, madencilik, enerji ve limancılık açısından zengin ülkeler arasında yer alan Liberya, Türk yatırımcıları bekliyor. Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, “Uzun yıllardır Fransa tarafında sömürülen Afrika, başta Türk STK’ları olmak üzere tüm yatırımlara ticari kapılarını sonuna kadar açmış durumda” dedi.

Batı Afrika’da kauçuk, kakao, altın, pırlanta, madencilik, enerji ve limancılık açısından en zengin ülkeler arasında yer alan Liberya, Türkleri bölgeye yatırım için bekliyor. Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, ülkelerin karşılıklı anlaşmasıyla buradaki madenlerin finansman olarak kullanılabileceğini belirtti. Liberya’nın A’dan Z’ye her türlü yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten Selahattin Yılmaz, “Türkiye, Liberya konusunda adım atmalı. Liberya’da madencilik başta olmak üzere enerji, altın, pırlanta, liman ve çeşitli alanlarda yatırım olanağı mevcut. Ülke, özellikle altın ve lityum yatakları bakımından zengin. Doğru yatırımlarla potansiyel değerlendirilmeli” dedi.

Öte yandan Türklerin Afrika pazarına girmelerinin özellikle Fransızları tedirgin ettiğine değinen Yılmaz, “Afrika’nın verimli alanlarını Türklere kaptıran Fransızlar, Afrika halkının da Türkleri tercih etmesiyle bölgeden uzaklaşmaya başladı. Fransız sömürüsünden kurtulan ve Türklere güven duyan Afrika halkı, Türk yatırımcılara kapılarının her zaman açık olduğunu belirtiyor” şeklinde konuştu.

“Pırlantası Türkiye’de işlenecek’’

Liberya’da fırsat barındıran sektörler hakkında bilgi veren Yılmaz, değerli taş ve pırlanta alanları hakkında şöyle konuştu: ’’Liberya, kimi yerüstü kaynakları bakımından da oldukça zengin. Bu kapsamda dünyanın en kaliteli kauçuğunun bu ülkede bulunduğunu da söylemek mümkün. Öyle ki ABD’li lastik üreticisi Firestone, ülkede bulunan tek fabrika. Ülkede bu alanda da fırsat var. Türkiye’de ilk defa ham pırlantayı işleyebilecek bir tesis kuruldu. Liberya’da pırlanta alt yapısı olduğu halde bugüne kadar Türkiye’de pazar açamadık. Çünkü işlemesi yoktu. Oradan getirilen doğal taş ve pırlanta Türkiye’ye ithalat yapılarak gelecek ve burada işlenecek’’.

“Enerjide de fırsat var’’

Liberya’daki enerji fırsatlarına dikkat çeken Yılmaz, “Liberya’da enerji alanında da yatırımılar açısından pek çok imkan söz konusu. Ülkede, alt yapı sorunları nedeniyle elektrik yok. Elektrik tedarikinin yakında Türkiye’de faaliyet gösteren yerli bir firma tarafından yapılacak. Afrika’nın kendi içerisinde eko sistemleri var. Hem Liberya, hem de Türkiye’nin hükümetler düzeyinde katkılarıyla oluşacak yeni sistemlerle birçok yatırımcı bu ülkede önemli kazanımlar elde edebilir’’ şeklinde konuştu.