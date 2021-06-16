TürkAkım’da doğalgaz akışı bakım çalışması nedeniyle geçici olarak durdurulacak

TürkAkım’da 22-29 Haziran tarihlerinde planlı bakım çalışması yapılacak. Bu süre içerisinde doğalgaz akışı durdurulacak.
TürkAkım, Rusya’dan başlayıp Karadeniz altından ilerleyerek Türkiye ve Avrupa’ya uzanan, birbirine paralel iki hattan oluşan bir doğalgaz boru hattıdır. Hatlardan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğalgaz aktarım kapasitesine sahiptir.TürkAkım üzerinden ticari doğalgaz aktarımı 1 Ocak 2020 tarihinde başladı. TürkAkım Boru Hattı’nın resmi açılışı, 8 Ocak 2020 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.