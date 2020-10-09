Turkcell, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Turkcell, 2011 yılından beri düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 7’ncisini kamuoyu ile paylaştı. Raporda, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten veri merkezleri, etik ve itibar yönetimi yaklaşımı, sürdürülebilir endeksli kredi anlaşması ve sosyal sorumluluk projeleri öne çıkıyor.

2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Turkcell, farklı başlıklarda gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen Turkcell, baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler geliştirdi ve Ankara Veri Merkezi’nin kendi elektriğini üretmesini sağlayarak sektörde önemli bir adım attı. Karbon ayak izi ölçümlemesi de yapan operatör, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedeflediğini açıkladı.

Raporda operatörün çalışmaları üç ana başlık altında ele alındı: ‘Teknolojinin gücü ile eklim değişikliği ile mücadele’, ‘İnsan mutluluğu odaklı erişilebilir kapsayıcı hizmetler’ ve ‘İyi bir kurumsal vatandaş olmak’.

Türkiye Etik Ödülü üçüncü kez Turkcell’in

Etik ve İtibar Yönetimi yaklaşımı da ayrı bir başlıkta ele alındı. Kurumların iş ahlakı ve etik değerlere bağlılığını değerlendiren Etik Değerler Merkezi’nin, Turkcell Grup İç Denetim ekibini Türkiye Etik Ödülü’ne layık gördüğü belirtildi.

‘Sürdürülebilir Endeksli Kredi’ çeken ilk telekom şirketi

Operatör, sürdürülebilir finansman konusunda da yenilikçi adımlara imza attı ve Türkiye’den ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ çeken ilk telekom şirketi olduğu belirtildi. Böylece çevreye karşı sorumluluklar yerine getirilirken finansman maliyetlerinin düşmesi mümkün olacak.

Sosyal sorumluluk projeleri güçlenerek devam ediyor

Operatörün çevresel, sosyal, kurumsal yönetim yaklaşımının yanı sıra 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nda sosyal sorumluluğa da geniş bir yer ayrıldı. Kadınları ekonomik olarak güçlendirmek ve girişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin çıktıları paylaşırken; engellilere yönelik İçimdeki Hazine, Engel Tanımayanlar, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim projeleri ile fırsat eşitliği çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik gerçekleştirilen Merhaba Umut Projesi’nin de 1 milyondan fazla kişiye eriştiği ve projenin Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) tarafından örnek gösterildiği raporda belirtildi.