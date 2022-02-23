‘Turkcell Enerjim’ kurumların enerji verimliliğini arttırıyor

Enerji tüketimini izleyip yönetme amacıyla geliştirilen Turkcell Enerjim uygulaması, şirket ve kurumlara tüketimlerini anlık olarak takip ederek enerjiyi tasarruflu kullanma imkanı sunuyor. Uygulama sayesinde, enerji tüketiminde yüzde 30’a varan verimlilik artışı elde edildiği belirtildi.

Turkcell, kurumlara uçtan uca teknolojik hizmetler sunduğu Dijital İş Servisleri ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına özel verimlilik odaklı çözümler tasarlıyor. Yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen Turkcell Enerjim, şirketlere enerji tüketimlerini anlık takip ederek daha tasarruflu kullanma imkanı sağlıyor. Her sektörün ihtiyaçlarını ön planda tutarak verimli bir enerji kontrolü sunan uygulamadaki analiz, rapor ve bildirimlerle gerçek zamanlı takip işlemleri yapılabiliyor. Türkiye genelinde birçok şirket ve kurum, uygulamanın sunduğu çözümlerle enerji tüketimlerinde yüzde 30’a varan verimlilik artışı sağlıyor.

“Kurumsal müşterilerimizin enerji verimliliğini artırarak ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlıyoruz”

Dijital İş Servisleri ile özel sektör veya kamu kurumlarının işlerini uzaktan verimli şekilde yönetebilmesine olanak sağladıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Turkcell Enerjim uygulamasının işletmelere sunduğu katkılar hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizdeki birçok şirket ve kurumun dijital dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Yenilikçi kurumsal çözümlerimizden biri olan Turkcell Enerjim ile sektörlerin ihtiyaçlarına uygun enerji izleme ve yönetim imkanı sunuyoruz. Enerji maliyetlerinin kritik önem kazandığı bu dönemde, geliştirdiğimiz bu kurumsal çözüm sayesinde hem işletmeler hem de ülkemiz açısından önemli bir verimlilik katkısı sağlıyoruz. Örneğin çok şubeli bir işleyişin yaygın olduğu perakende alanında, tek bir merkezden izlenen enerji tüketimi sayesinde, ihtiyaç fazlası tüketimler minimuma indirilebiliyor. Böylelikle bölgesel standartlar belirlenerek, enerji tüketimlerinde yüzde 30’a varan verimlilik artışı yakalanabiliyor. Enerji tüketiminin önemli paya sahip olduğu üretim sektöründe ise sunduğumuz enerji analizleri ile yönetim ekibinin çok daha hızlı kararlar almalarına ve verimliliklerini en üst seviyede tutabilmelerine destek oluyoruz.

Uygulama ile halihazırda Türkiye genelinde 9 bini aşkın noktada enerji izleme ve yönetim çözümümüzle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Amacımız 7 milyonun üstündeki işletme abonesine ulaşarak enerji izleme ve yönetim çözümlerimizi yaygınlaştırıp ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamak. Ayrıca şirket ve kurumların daha verimli enerji kullanımıyla daha az karbon salınımına sebep olması sayesinde, çevresel sürdürülebilirliğe de destek olmayı önemsiyoruz.”

Perakende ve üretim sektörlerinde de enerji verimliliği için uygun

Verilen bilgiye göre, her sektörün enerjiyi hangi alanda veya hizmette kullandığına göre enerji tüketimleri farklılaşıyor. Restoranların enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25’i iklimlendirme ihtiyacı için kullanılırken, bu oran bankalarda yüzde 40 ve zincir marketlerde yüzde 45’i bulabiliyor. Uygulamanın sunduğu çözüm sayesinde, özellikle perakende sektöründeki dağınık operasyona sahip şube yapılarında, enerji tüketimlerinin tek merkezden izlenmesi ile iklimlendirme ve aydınlatma tüketimlerinin merkezden tanımlanan kurallara bağlı çalışarak verimliliğin artması sağlanıyor.

Enerji tüketiminin yoğun olduğu üretim sektöründe ise iş süreçlerinde sürekliliğin sağlanması, makinelerin izlenebilmesi ve ürünlerin parça başına gerçek enerji maliyetlerinin hesaplanabilmesi büyük önem taşıyor. Turkcell Enerjim’in sunduğu çözümler sayesinde, imalat sektöründe tarife analizi yapılabiliyor, mevcut tüketimler izlenebiliyor ve sipariş bilgileri üzerinden hareketle gelecek dönem enerji tüketim maliyetleri hesaplanabiliyor.