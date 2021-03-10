Turkcell ‘Esnek Çalışma Modeli’ ile sınırları kaldırdı

Turkcell, çalışanları ile birlikte oluşturduğu lokasyondan bağımsız ‘Esnek Çalışma Modeli’ni duyurdu. Esnek Çalışma Modeli’nde tüm çalışanlar yurt içi veya yurt dışından, evden veya ofisten çalışabiliyorlar.

Dijital operatör Turkcell’in çalışanları ile birlikte geliştirdiği ‘Esnek Çalışma Modeli’nde çalışanlar istedikleri kadar uzaktan, istedikleri kadar da ofisten çalışabiliyorlar. İşinin gereklilikleri lokasyon bağımsız üretmeye uygun olan şirket çalışanları, ister uzaktan çalışıyor, isterlerse şirketin ofislerini tercih edebiliyor. Esnek Çalışma Modeli’nde çalışanlar istedikleri zaman yurtiçinden veya yurtdışından da çalışma hayatlarına devam edebiliyor. Operatörün, ‘Esnek Çalışma Modeli’nde ofislerini her zaman açık tutarak hizmetlerini sunmaya devam ettiği belirtildi.

Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2016 yılında çalışanlarımıza hem ’mobil çalışma’ hem de ’ofistasyon’, yani şirketin farklı lokasyonlarındaki ofislerinde çalışma imkanı sunmaya başlamıştık. Yaklaşık 5 yıldır haftada 1 gün uzaktan çalışıyoruz. Pandemi sonrası oluşan yeni dönemde yaptığımız anketler ve birebir görüşmelerle çalışanlarımızın fikrini alarak bu modeldeki tüm sınırları ortadan kaldırmaya karar verdik. Çalışanlarımız artık istedikleri yerden istedikleri kadar çalışabilecekler. Bu esnek modele uygun olarak uzaktan çalışma ihtiyaçlarına çözüm sunan Turkcell Life uygulamamız sayesinde ofis hayatını çalışanlarımızın cebine taşımış olduk. Esnek Çalışma Modeli ile çalışanlarımızın konforunu ve verimliliğini artırmayı, aynı zamanda en iyi çalışma deneyimini sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Verilen bilgilere göre, ‘Esnek Çalışma Modeli’ne uygun olarak çalışanların ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamalarını sağlayan Turkcell Life uygulamasına eklenen yeni ‘Dijital Ofis’ modülü ile tüm esnek çalışma çözümleri bir arada sunuluyor. Şirket çalışanları ofislerindeki istedikleri masa veya toplantı odasını ya da kendi araçları ile geldiklerinde otopark için rezervasyonlarını uygulamayla gerçekleştirebiliyorlar. Turkcell Life-Dijital Ofis’i sadece ofis ihtiyaçları için değil; isterlerse kuaför, spor salonu, doktor, pedagog, diyetisyen, psikolog randevusu almak için de kullanabiliyorlar. Şirket, esnek çalışma ortamını iyileştirmek amacıyla tüm çalışanlarına her sene yenilenen “Esnek Çalışma Desteği” de sunuyor. Bu destek ile çalışma ortamı gereksinimlerinin karşılanmasına destek olunuyor. Ayrıca çalışanların ev internet ihtiyaçları karşılanıyor ve ilave çalışan kampanyaları ile ek imkanlar sunuluyor.