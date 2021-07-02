Turkcell, mağazalarında teknoloji ürünü yelpazesini genişletiyor

Turkcell yeni dönemde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak mağazalarında satışa sunduğu ürünlerin çeşitliliğini artırıyor. Bu kapsamda operatör bağımsız tüm müşteriler bundan böyle Turkcell mağazalarına gelerek kişisel bakım ürünlerinden oyun konsoluna, akıllı saatten akıllı temizlik robotuna son derece geniş yelpazedeki teknoloji ürünlerinden satın alabilecek.
Turkcell’in son yıllarda geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, müşterilerine hayatın her alanında dokunmayı amaçlayan bir ekosisteme dönüştüğünü vurgulayan Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, yeni dönemde mağazalarını da bu anlayışla baştan tasarladıklarını belirtti. Özdal, “Biz Turkcell mağazalarını ziyaret eden herkesi operatöründen bağımsız olarak birer Turkcell müşterisi olarak görüyoruz. Bu kapsamda onların yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik olarak ürün çeşitliliğimizi genişletiyoruz. Amacımız, Turkcell mağazalarını müşterilerimizin her ihtiyacına cevap verebilecek birer teknoloji mağazasına dönüştürmek. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.
İlk ayın ürünleri küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleriOperatör bağımsız tüm müşteriler, önümüzdeki aylarda şirketin mağazalarında bulunan yüzlerce çeşit teknoloji ürününü mağazalara özel kampanyalardan faydalanarak satın alabilecek. Kampanya kapsamında 28 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında mağazalarda bazı küçük ev aletleri ve bakım ürünleri indirimli fiyatlardan satışa sunulacak.