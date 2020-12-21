“Turkcell mühendisleri geleceğin teknolojilerine yön veriyor”

Turkcell üç stratejik odak alanı olan techfin, Dijital İş Servisleri ve dijital servislerde 2021 yılında da hızlı büyüme hedefliyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yaptığı açıklamada, “Turkcell bugün geleceğin teknolojilerine yön veren şirket konumunda. Önümüzdeki 10 yılda dünyamızı şekillendirecek teknolojilerin birçoğunu, ürün ve dijital servislerimizde bugünden kullanıyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde hızlı büyüme göstermesine kesin gözüyle bakılan teknolojilerin başında nesnelerin internetinin (IoT) geldiğini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “IoT teknolojisi bugün evlerimizde, işyerlerimizde ve yaşadığımız şehirlerde kullandığımız cihazlarla etkileşimimizi dönüştürüyor. IoT teknolojisi 3 ana teknolojiden güç alıyor: Yapay zeka, 5G ağları ve büyük veri. Bu üç teknolojinin beslediği IoT sistemlerinin bir sonraki adımı ise ‘nesnelerin yapay zekası’ (AIoT) olarak tanımlanıyor. Yapay zekanın nesneler ile entegre olması ile birlikte özellikle giyilebilir teknolojiler, akıllı evler ve şehirler ile endüstri tarafında otonom fabrikalara giden bir yolculuk daha da hızlanacak. Biz de Turkcell olarak hem yapay zeka hem güçlü altyapı hem de bu teknolojiler üzerinde çalışacak gelişmiş servislerimiz ile ülkemizin daha fazla teknoloji üreten ülke olması amacıyla çalışıyoruz. Bugün Türkiye’de Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen dijital servisler dünyanın her köşesinde kullanılıyor. Yakın zamanda yapay zeka teknolojilerimiz de yine dünyanın her köşesinde kullanılıyor olacak” dedi.

Turkcell mühendislerinin AIoT (nesnelerin yapay zekası) tarafında büyük potansiyel barındıran alanlarda birçok ürün ve hizmet geliştirdiğinin altını çizen Erkan, “Dijital İş Servisleri şirketimizi global arenada rekabette öne geçirecek yenilikçi teknolojileri sunmak için kurduk. Dijital İş Servisleri aracılığıyla şirketlerin dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin interneti alanlarında katkı sağlamayı sürdürüyoruz” dedi.