Turkcell yabancı tedarikçilerle anlaşmalarını yerel para birimi üzerinden yapacak

Turkcell, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticileri ile gelecekteki ticaret anlaşmalarını Çin yerel para birimi ile yapma konusunda anlaştı. Turkcell, ihtiyaç duyulan Çin yuanı finansmanını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Çin Merkez Bankası ile oluşturduğu para takasına dayalı altyapı üzerinden sağlayacak.
Turkcell yabancı tedarikçilerle anlaşmalarını yerel para birimine çeviriyor. Bu strateji doğrultusunda ilk adım yakın zamanda atıldı. Turkcell ve Huawei Türkiye ileri tarihli tüm kontratlarını Çin’in yerel para birimi yuan üzerinden yapma konusunda mutabık kaldı. İşbirliklerini derinleştiren Turkcell ve Huawei Türkiye ilk yerel para birimi anlaşmasını 2017’de LTE servis ve ürünleri için yapmıştı. 2018 yılında ise Turkcell ve Çin Kalkınma Bankası, Huawei Türkiye’den yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için uzun vadeli yuan kredi anlaşması imzalamıştı.
Huawei Türkiye’nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lei Zhang de Turkcell ile artan yerel para birimi ticaretinin önemini vurguladı. Lei, "Huawei Türkiye olarak, Türkiye’de yerel para birimiyle ticaretin artması için daha fazla müşterimize yuan finansmanı sağlamaya hazırız.” dedi.
Turkcell ve Huawei tarafından yapılan ve tüm sözleşmelerin yerel para birimine çevrilmesi anlaşması taraflar arasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu kapsamda Turkcell, yuan cinsinden ödeme için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sağladığı altyapıyı kullandı.
Altyapı yatırımları ve dijitalleşmenin lideri Turkcell, 2019 yılında 7 milyar TL’den fazla yatırım yapmıştı. 2020 yılında da kesintisiz iletişim ve iş sürekliliği için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, bireylerin yanı sıra kurumlar için Dijital İş Çözümleri alanında veri merkezi, siber güvenlik, uçtan uca teknoloji çözümleriyle ve şehir hastanelerinin Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi gibi alanlarla ekonominin dijital dönüşümüne destek olmaya devam ediyor.