Türkiye genelinde 12 bin ATM ücretsiz kullanılabilecek

ING Türkiye, özel bankalar ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ATM ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye İş Bankası’nın ardından Akbank ile de iş birliği yapan banka, 12 binden fazla ATM’yi müşterilerinin hizmetine sunuyor.
“İhtiyaç duydukları an müşterilerimizin yanındayız”İki banka ile yapılan iş birliği ile ATM ağlarını 12 kat artırdıklarını söyleyen ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, “Banka olarak müşterilerimizin ihtiyaç duydukları an, kolay ve zahmetsizce ATM işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile başlattığımız güç birliğini Akbank ile sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iki anlaşmayla birlikte müşterilerimizin sınırsız olarak kullanımına sunduğumuz 12 binden fazla ATM artık müşterilerimizin hizmetinde. Önümüzdeki yıllarda ortak ATM kullanımının artacağına inanıyor, uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası olarak bu iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Türkiye İş Bankası ve Akbank yetkililerine bu süreçte sağladıkları değerli katkılar için teşekkür ederiz” dedi.