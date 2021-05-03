Türkiye İmalat PMI Nisan’da 50,4 oldu

Türkiye İmalat PMI nisanda 50,4’e geriledi ve genel faaliyet koşullarında sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Sektörün performansı 11 aydır devam eden büyüme döneminin en ılımlı artışını sergiledi. Nisan’da hem üretim hem de yeni siparişler yavaşlama kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Mart’ta 52,6 olarak ölçülen manşet PMI nisanda 50,4’e geriledi ve genel faaliyet koşullarında çok sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Sektörün performansı 11 aydır devam eden büyüme döneminin en ılımlı artışını sergiledi. Nisanda hem üretim hem de yeni siparişler yavaşlama kaydetti. Anket katılımcıları bu durumu genel olarak Türkiye’de Covid-19 pandemisinin yeniden yükselmesine bağladı. Üretimdeki yavaşlama üç aylık büyümenin ardından gerçekleşti. Yine de yaşanan ivme kaybı geçen yılın nisan ve mayıs aylarındaki ilk pandemi dalgasıyla kıyaslandığında çok daha hafif gerçekleşti.

Toplam yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya karşılık, uluslararası talepte güçlenme sinyalleri gözlendi ve yeni ihracat siparişleri üst üste dördüncü ay artış gösterdi. İmalatçılar Nisan ayında da yeni istihdam oluşturmaya devam etti. Bu gelişme mevcut artışı trendini 11 aya ulaştırdı. Öte yandan nisandaki artış, söz konusu artış döneminin en düşük hızında gerçekleşti. Personel sayılarında devam eden artış ve yeni siparişlerin ivme kaybetmesi, firmaların tamamlanmamış işleri üzerinde çalışmalarına olanak sağladı ve birikmiş işler Mayıs 2020’den beri en yüksek oranda azaldı.

Enflasyonist baskılar ikinci çeyreğin başında yüksek düzeyini korudu. Girdi maliyetlerinde keskin artış kaydedilirken firmalar bu artışı genellikle Türk lirasındaki değer kaybı, ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve bazı durumlarda da arz eksikliklerine bağladı. Ham madde teminindeki zorluklar ve dünya genelindeki nakliye sorunlarına bağlı olarak tedarikçilerin teslimat sürelerinde devam eden güçlü artışlar, arz yönlü sorunların sürdüğüne işaret etti. Tedarikçi performansındaki bozulma mart ayına göre değişim göstermedi. Girdi maliyetlerindeki yükselişlerin genel olarak satış fiyatları kanalıyla müşterilere yansıtıldığı gözlendi. Satış fiyatlarında keskin artış kaydedildi ve bu artış geçmiş dönem ortalamasına göre çok daha hızlı gerçekleşti.

Son dalga, 10 sektörün tamamını olumsuz etkiledi

Türkiye Sektörel PMI nisan verilerine göre Covid-19 salgınının son dalgası, anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tamamını üretim yönünden olumsuz etkiledi ve üretimde genele yaygın bir yavaşlama gözlendi. Benzer şekilde geniş çaplı ivme kaybının yaşandığı yeni siparişlerde ise sadece kara ve deniz taşıtları sektörü artış bildirdi. Sektörlerin çoğunda çalışan sayılarının artmaya devam etmesi, anketin görece olumlu gelişmesi olarak kaydedildi.

Yeni siparişlerin önemli ölçüde yavaşladığı ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe üretimdeki en belirgin düşüş yaşandı. Üretimde en ılımlı yavaşlama ise ana metal sanayinde gerçekleşti. Kara ve deniz taşıtları sektöründeki firmaların yeni siparişleri son üç ayda ilk kez artış gösterdi. Diğer tüm sektörlerin yeni siparişleri ivme kaybetti. Gıda ürünleri, ana metal sanayi ve tekstil ürünleri sektörlerinin yeni ihracat siparişleri artış kaydetti. Sektörlerin çoğunluğu yeni işe alımlara devam etti. Giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri hariç tüm sektörlerde işgücü sayıları arttı. İstihdamda en güçlü artışlar ana metal sanayi ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. On sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süreleri değişen düzeylerde artış gösterdi. Tedarik zincirlerindeki en belirgin bozulma makine ve metal ürünleri sektöründe gerçekleşirken gıda imalatçılarının teslimat süreleri çok hafif arttı. Gıda ürünleri, arz tarafındaki bu görece olumlu tablonun sonucu olarak, hem girdi maliyetlerinin hem satış fiyatlarının en düşük oranda arttığı sektör oldu. Buna rağmen, enflasyonist baskılar güçlü seyretmeye devam etti. Girdi maliyetlerinde en keskin artış ana metallerde gerçekleşirken en yüksek nihai ürün fiyatları enflasyonu ise ağaç ve kağıt ürünlerinde kaydedildi. Sektörlerin çoğunda iş yüklerinin azalması, imalatçıların satın alma faaliyetlerini yavaşlatmasına yol açtı. Satın alma hacminde artış gerçekleşen tek sektör tekstil oldu. Girdi stokları yaygın bir şekilde azaldı.

Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Yaşanan son Covid-19 dalgasının etkileri Nisan ayında Türk imalat sektörüne belirgin şekilde yansıdı. Müşterilerin yeni projelere girmekten uzak durması, üretimi ve yeni siparişleri yavaşlattı. Öte yandan, yeni ihracat siparişlerinin ve istihdamın artmaya devam etmesi gibi bazı olumlu bazı sinyaller de söz konusuydu. Önümüzdeki aylarda sektörün performansı büyük ihtimalle vaka sayılarının ne kadar hızlı azaldığına bağlı olacak, salgının yavaşlaması sektörün daha normal bir ortamda çalışmasına yardımcı olacaktır".